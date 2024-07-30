Karataş Sera OSB’de altyapı çalışmaları başlıyor

Ziya İPEK

Adana Valisi Yavuz Se­lim Köşger, Tarım ve Or­man Bakanlığı’nca Karataş Sera OSB için 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü altya­pı çalışmalarına yönelik ihale gerçekleştirileceğini bildirdi. Sera OSB’nin Adana’nın sahip olduğu potansiyeli daha da ge­liştirerek küresel rekabet gü­cünü artıracağını kaydeden Vali Köşger, toplam büyüklü­ğü 4 bin 100 dekar arazi mül­kiyeti ile de Türkiye’nin en bü­yük sera kümelenmesine sa­hip olacağını aktardı. Köşger, OSB’nin topraksız tarım tek­niği uygulamasıyla kurulacak modern seraların Adana eko­nomisinin yanı sıra ülke eko­nomisine de büyük katkı sağ­layacağını anlattı.

Maliyet 665 milyon TL

Bu arada, altyapı çalışmala­rı Karataş ilçesindeki Sera OS­B’nin 3 bin 200 dekarlık alanın­da gerçekleştirilecek, altyapı inşaat ihalesi için toplam ma­liyet 665 milyon lira olarak be­lirlendi. Sera OSB’nin işlerlik kazanması ile yılda 100 bin ton bitkisel üretim yapılması plan­lanıyor. Proje kapsamında ye­şil üretim için; yağmur suyu ha­sadı ve atık su arıtması ile kar­bon salımını azaltıcı önlemler de yer bulacak. Seralarda ağır­lıklı olarak az ilaç ve gübre kul­lanımını öngören topraksız ta­rım gerçekleştirilecek. Kara­taş Sera OSB’de en küçük sera büyüklüğü 25 dekar, en büyük sera büyüklüğü ise 125 dekar olacak.

Adana’daki üre­tilen bitkisel üre­timin her 10 kilo­sundan 1 kilog­ramının Karataş OSB’de üretilme­si hedefleniyor. Karataş Sera OS­B’de işleme, paket­leme, depolama ve AR-GE tesisleri bir arada bulunacak, sera OSB’nin tam anlamıy­la hayata geçmesi halin­de 5 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Bu arada, enerji ihtiyacı da bölgeye kurulacak 20 mega­vat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinden sağlana­cak ve proje yeşil, çevreci, sıfır atık projesine uyumlu olacak.