Karataş Sera OSB’de altyapı çalışmaları başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi döneminde yatırım programına alınan, en küçüğü 25 dönüm, 38 yüksek teknolojili seraya sahip olacak Adana’nın Karataş ilçesindeki Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi için önemli bir adım atıldı. Sera OSB’nin atık su, yağmur suyu, elektrik ile çevre aydınlatma, yol, içme suyu ve Telekom hatları için çalışma başlatılacak.
Ziya İPEK
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Karataş Sera OSB için 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü altyapı çalışmalarına yönelik ihale gerçekleştirileceğini bildirdi. Sera OSB’nin Adana’nın sahip olduğu potansiyeli daha da geliştirerek küresel rekabet gücünü artıracağını kaydeden Vali Köşger, toplam büyüklüğü 4 bin 100 dekar arazi mülkiyeti ile de Türkiye’nin en büyük sera kümelenmesine sahip olacağını aktardı. Köşger, OSB’nin topraksız tarım tekniği uygulamasıyla kurulacak modern seraların Adana ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını anlattı.
Maliyet 665 milyon TL
Bu arada, altyapı çalışmaları Karataş ilçesindeki Sera OSB’nin 3 bin 200 dekarlık alanında gerçekleştirilecek, altyapı inşaat ihalesi için toplam maliyet 665 milyon lira olarak belirlendi. Sera OSB’nin işlerlik kazanması ile yılda 100 bin ton bitkisel üretim yapılması planlanıyor. Proje kapsamında yeşil üretim için; yağmur suyu hasadı ve atık su arıtması ile karbon salımını azaltıcı önlemler de yer bulacak. Seralarda ağırlıklı olarak az ilaç ve gübre kullanımını öngören topraksız tarım gerçekleştirilecek. Karataş Sera OSB’de en küçük sera büyüklüğü 25 dekar, en büyük sera büyüklüğü ise 125 dekar olacak.
Adana’daki üretilen bitkisel üretimin her 10 kilosundan 1 kilogramının Karataş OSB’de üretilmesi hedefleniyor. Karataş Sera OSB’de işleme, paketleme, depolama ve AR-GE tesisleri bir arada bulunacak, sera OSB’nin tam anlamıyla hayata geçmesi halinde 5 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Bu arada, enerji ihtiyacı da bölgeye kurulacak 20 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinden sağlanacak ve proje yeşil, çevreci, sıfır atık projesine uyumlu olacak.