Kardeşi sağlık durumunu açıkladı! Ufuk Özkan yoğun bakıma alındı, Ufuk Özkan intihar mı etti? Ufuk Özkan'a ne oldu? Ufuk Özkan yaşıyor mu? Sağlık durumu ne?

'Geniş Aile' dizisindeki 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'ın, siroz tedavisi gördüğü ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin sağlık durumuyla ilgili bilgileri paylaştı.

Kanal D Magazin'den Asiye Acar'a konuşan Umut Özkan, Ufuk Özkan'ın bir süredir siroz hastalığıyla mücadele ettiğini doğruladı. Kardeş Özkan'ın aktardığı bilgilere göre, organ nakli için başvuran oyuncuya heyet tarafından olumsuz bir rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü belirtti.

"Gerekirse sahnede ölürüm"

Umut Özkan, ağabeyinin yaşadığı zorlu sürece rağmen "Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım" şeklinde konuştuğunu belirtti.

Ancak Umut Özkan, ağabeyi Ufuk Özkan'ın bu sabah saatlerinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve tedavi için yoğun bakıma alındığını açıkladı.

İntihar girişiminde bulunduğu iddiası

Geçtiğimiz gün 50 yaşındaki oyuncu hakkında intihar girişiminde bulunduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar üzerine Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum" diyerek bu söylentilere yanıt vermişti.

"Kiramı bile zor ödüyorum"

Ufuk Özkan, sağlık sorunlarının yanı sıra özel hayatındaki sıkıntılarla da gündemdeydi. Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizi sırasında da "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek yaşadığı maddi zorlukları dile getirmişti.