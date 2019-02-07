Kartal'da çöken binada can kaybı 11'e yükseldi
İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da bina çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin ardından 4 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bina çökmesi sonucu sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini söyledi.
Vali Yerlikaya, 13 yaralının tedavisinin sürdüğünü, ağır yaralı olanlardan ikisinin durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.
Kartal'da enkazdan 18 saat sonra kurtarıldı
Kaynak: AA