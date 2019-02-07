Kartal'da enkazdan 18 saat sonra kurtarıldı

07 Şubat 2019

Kartal'da çöken binada enkaz altında kalan 5 yaşındaki Havva Tekgöz, 18 saat sonra kurtarıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, göçük altından sesler aldıklarını, başkalarının da olduğunu söyledi.

Kurum ayrıca, "Alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut" açıklamasını yaptı.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta yer alan ve 3 katının kaçak olduğu anlaşılan Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Enkazdan şu ana kadar 13 kişi yaralı olarak kurtarılırken bunlardan 3'ünün durumu ağır.

Öte yandan çevredeki 7 bina da tahliye edildi.