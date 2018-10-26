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Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında 18 kişinin iadesi için talepname

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı soruşturmasında 18 şüphelinin iadesi için ilgili ülkeye iletilmek üzere talepname hazırladı.

Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında 18 kişinin iadesi için talepname
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Kaşıkçı soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 18 şüphelinin iadesi için ilgili ülkeye iletilmek üzere talepname hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 18 şüphelinin iadesine ilişkin talepname, Adalet Bakanlığınca Suudi Arabistan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderildi.

Kaynak: AA

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