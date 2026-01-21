Kasko ile tamir olmayı bekleyen yüz binlerce araçta parça krizi

Belli başlı sigorta şirketlerinin çalıştığı parça tedarikçisi firmalar yıl sonu parça sayımı bahanesiyle araç yedek parçalarını teslim etmeyince yüz binlerce araç sürücüsü mağdur oldu.

Araçlar iki haftayı aşkın bir süredir tamir edilmeyi beklerken, araç sürücüleri kiraladıkları ikame araçların sürelerini sürekli uzatmak zorunda kaldı.

"Sigorta şirketinin tedarikçisi parçaları göndermiyor"

Oto servis işletmecisi Cüneyt Ok, bir türlü teslim edilmeyen yedek parçalar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"10 gün önce eksperin gördüğü bir otomobilin parçaları halen ulaşmadığı için tamirini yapamıyoruz. Sigorta şirketinin tedarikçisi parçaları göndermiyor. Yıl sonu parça sayımını bahane gösteriyor.

Müşteri aracım neden hala çıkmadı diye bizi arıyor. Aslında bizim bu işle ilgili hiç bir suçumuz yok. Tedarikçi firma malı teslim etmediği için müşteri ile sigorta şirketi arasında biz kalıyoruz."