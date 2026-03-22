Katar'daki 3 şehidimiz için Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Katar'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında 1'i Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2'si ASELSAN çalışanı ve 4'ü Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı, teknik arıza sonucu denize düşen helikopterdeki personelin şehit olduğunu açıklarken, kazanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehitler için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Katar'da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN personelimizin ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun.