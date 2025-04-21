Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis kimdir? Nereli, hayatı ve eğitimi...

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu. Vefat haberinin ardından, sosyal medyada ve arama motorlarında "Papa Francis kimdir?", "nereli, kaç yaşındaydı?" gibi sorular yoğun şekilde aratılmaya başlandı.

Papa Francis kimdir?

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa Francis, 13 Mart 2013’te 266. papa olarak seçildi. Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Francis, bu göreve seçilen ilk Latin Amerikalı ve Güney Yarımküreli papa olma özelliğini taşıyor. Papa seçildiği dünyaya, Vatikan’daki Sistina Şapeli’nin bacasından yükselen beyaz dumanla duyurulmuştu.

Arjantin kökenli bir lider

17 Aralık 1936’da Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te doğan Bergoglio’nun babası İtalya’dan Arjantin’e göç etmişti. Ailesi İtalyan kökenli olan Bergoglio'nun beş kardeşi bulunuyor. Babası Arjantin Demiryolları’nda çalışmıştı.

Francis, İspanyolca ve İtalyanca'nın yanı sıra Almanca’yı akıcı konuşabiliyordu. Ayrıca İngilizce, Fransızca ve Portekizce bilgisine sahipti. Üniversite yıllarında Latince ve Eski Yunanca da öğrenmişti. Papa’nın Arjantin ve İtalya vatandaşlığının yanı sıra, Vatikan vatandaşlığı da bulunuyordu.

Eğitim hayatı ve dinî kariyeri

Kimya eğitimi alan Bergoglio, 1958 yılında Cizvit Tarikatı’na katıldı. Şili ve Arjantin’de felsefe ve ilahiyat eğitimi aldıktan sonra 1969’da papaz oldu. San Miguel’deki Katolik eğitim kurumlarında uzun yıllar akademik görevlerde bulundu, rektörlük yaptı. İspanya ve Almanya’da da çeşitli araştırmalarda bulundu.

1992 yılında Papa II. Ioannes Paulus tarafından Buenos Aires’e yardımcı piskopos olarak atandı. Yıllar içinde piskoposluk ve başpiskoposluk görevlerini yürüten Bergoglio, 2001 yılında kardinal olarak atandı. 2005 yılındaki Konklav'da da papa adayları arasında adı geçmiş ancak adaylıktan çekilmişti.

Papa oluşu ve tercih ettiği isim

2013 yılında gerçekleştirilen konklavda, beşinci tur oylamada üçte iki çoğunluğu sağlayarak Katolik dünyasının yeni lideri seçildi. Papa olarak “Franciscus” (Francis) adını aldı. Bu ismi, Assisili Aziz Francesco’ya olan hayranlığından dolayı tercih ettiğini açıkladı. Vatikan’a göre, bir gün aynı ismi taşıyan bir başka papa seçilirse, “Francis I.” ifadesi kullanılacak.