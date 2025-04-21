Papa Francis hayatını kaybetti: Şimdi ne olacak? Cenaze töreni ve seçim süreci detayları...

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü, Papalık Makam Vekili (Camerlengo) Kardinal Kevin Farrell tarafından resmen duyuruldu. Bu açıklamanın ardından Papa'nın özel daireleri mühürlendi ve cenaze hazırlıkları başlatıldı.

Cenaze töreni nasıl olacak?

Papa'nın naaşı, geleneksel olarak olduğu gibi Aziz Petrus Bazilikası’nda halkın ziyaretine açılacak. Ancak Papa Francis, önceki papalardan farklı olarak daha sade bir cenaze töreni planladı. Yüzyıllardır uygulanan servi, kurşun ve meşeden yapılmış iç içe geçmiş üç tabut geleneğini değiştiren Francis, içi çinko kaplı sade bir ahşap tabutta defnedilmeyi tercih etti.

Ayrıca, halkın saygı duruşunda bulunabilmesi için naaşın yüksek bir platforma yerleştirilmesi uygulamasından da vazgeçildi. Tabutun kapağı açık şekilde, doğrudan tabut üzerinden veda edilebilecek.

Cenaze töreninin ölümden 4 ila 6 gün sonra yapılması bekleniyor. Francis, Aziz Petrus Bazilikası altındaki kriptaya değil, Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’na defnedilecek. Böylece, yüzyılı aşkın süredir Vatikan dışında defnedilen ilk papa olacak.

Yeni Papa nasıl seçilecek?

Papa'nın vefatıyla birlikte "Sede Vacante" yani "Boş Makam" süreci başlamış oldu. Bu dönemde Vatikan, dini liderden yoksun olarak yönetilir. Yeni Papa’yı seçme görevi, 80 yaş altındaki kardinallerden oluşan Kardinaller Koleji’ne aittir.

Seçim süreci, Papa'nın ölümünü izleyen 15 ila 20 gün içerisinde Sistine Şapeli’nde başlar. Kardinaller burada dış dünya ile tüm bağları koparılmış şekilde gizli oylamalara katılır. Yeni Papa'nın seçilebilmesi için üçte iki çoğunluk aranır.

Her oylamadan sonra, bacadan çıkan dumanla sonuç duyurulur: Siyah duman seçim olmadığını, beyaz duman ise yeni Papa’nın belirlendiğini gösterir. Seçim tamamlandığında, Kardinaller Koleji’nin dekanı Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan "Habemus Papam" (Bir Papa'mız var) ilanını yapar. Yeni Papa ise halka ilk kutsamasını verir.