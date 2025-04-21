Son dakika: Papa Francis hayatını kaybetti

Dünya çapında 1,2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan'ın devlet başkanı Papa Francis 88 yaşında hayatını kaybetti.

Papa Francis son olarak dün Paskalya Bayramı için Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda halkı selamlamıştı.

13 Mart 2013'te 115 kardinal arasından papa olarak seçilen Papa Francis, Latin Amerika doğumlu olup Amerika'dan ve Güney yarımküre'den seçilen ilk papa olmuştu. Kilise içindeki reformlarıyla dikkat çeken ve son dönemde sağlık sorunları ile gündeme gelen Papa Francis'in ardından Vatikan yeni liderini belirleyecek.

Yeni Papa nasıl belirlenecek?

Yeni Papa, Roma Katolik Kilisesi'ni yönetmek üzere, papalık adı verilen bir prosedürle belirleniyor. Sadece 80 yaşın altındaki kardinallerin oy kullandığı seçim Vatikan Sarayı'nın Sistine Şapeli'nde gerçekleşiyor.

Şapele girerken tüm kardinal seçmenler gizlilik yemini ediyor ve gizli oylama yapılıyor. Yeni bir papa seçmek için üçte iki çoğunluk gerekiyor. Bu eşiğe ulaşıldığında, yeni seçilen papa seçimini onaylıyor ve papalık adını seçiyor.

Daha sonra seçimi, şapelin çatısından beyaz dumanla duyuruluyor. Siyah duman ise o gün çoğunluğa ulaşmadığını gösteriyor. Son olarak, kıdemli kardinal diyakoz, St. Peter Bazilikası'nın balkonundan Latince "Habemus papam" ("Bir papamız var") bildirisiyle yeni papayı duyuruyor.