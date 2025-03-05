Kayıp mimar Ece Gürel vakasında çarpıcı gelişme! Eşi ve patronu ilk kez konuştu
Belgrad Ormanı’nda kaybolan mimar Ece Gürel’i arama çalışmaları devam ederken, eşi Sezer Gürel canlı yayında ilk kez konuştu. Gürel, son günlerde eşiyle aralarının bozuk olduğunu ve meditasyon yapmak için ormana gitmiş olabileceğini söyledi. Aile, Ece Gürel'in intihar etmiş olabileceğine dair iddiaları dile getirirken, bölgede kan olabileceği düşünülen izlere rastlandı. Ece Gürel’in çantasının ve kıyafetlerinin özenle katlanmış şekilde bölgede bulunması şüpheleri artırmıştı. Genç kadının patronu da işten ayrılma süreciyle ilgili konuşarak olayın seyrine yeni bir boyut kattı.
Belgrad Ormanı’nda kaybolan mimar Ece Gürel’in bulunması için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor. Olayın aydınlatılması için Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına katılan Gürel’in eşi Sezer Gürel, canlı yayında ilk kez konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Aramız bozuktu"
Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel, son günlerde aralarının iyi olmadığını ve iş değişikliği nedeniyle stres yaşadıklarını belirtti. Gürel, "Sahurda tartıştık, dargındık. Sabah dışarı çıkacağını söyledi ama ben yorgun olduğum için eşlik etmedim" dedi. Genç kadının meditasyon yapmayı sevdiğini ifade eden Gürel, eşinin intihar edecek bir yapıya sahip olmadığını öne sürdü.
Kan izi şüphesi!
Ece Gürel’i arama çalışmalarına katılan ekipler, ormanda kan lekesine benzeyen bir iz tespit etti. Ancak bunun gerçekten kan olup olmadığı henüz netleşmedi. Müge Anlı, izlerin kayıp vakasıyla bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını ifade etti. Bölgede bulunan muhabir ise şüpheli bölgenin kayıp noktasına 50 dakikalık mesafede olduğunu belirtti.
Eşyalar 14 km uzakta bulundu!
Şüpheleri artıran bir başka detay ise Ece Gürel’in çantasının, montunun ve hırkasının 14 km ötede, temiz ve özenle katlanmış halde bulunması oldu. Aile, bu durumun kendi kendine olamayacağını, birinin bilinçli olarak eşyaları buraya bırakmış olabileceğini iddia etti.
Kayıp mimar Ece Gürel'in patronundan dikkat çeken açıklamalar
Gürel’in patronu da olay hakkında konuşarak, genç kadının işten ayrılma sürecine dair detaylar paylaştı. "İşten çıkışı için evrakları imzalatmıştık ama henüz çıkışı verilmemişti. Kendine çeki düzen vermesi için uyardık" dedi.
Genç kadını arama çalışmaları ormanlık alan ve çevredeki göletlerde devam ederken, ekipler olayın aydınlatılması için her ihtimali değerlendiriyor.