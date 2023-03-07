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Kayseri'de art arda üç deprem (Türkiye'de meydana gelen son depremler)

Son dakika gelişmesi: Kayseri'nin İncesu ilçesinde art arda üç deprem meydana geldi. Depremler çevre illerden de hissedilirken, sarsıntılar paniğe neden oldu.

Haber Merkezi
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Son dakika gelişmesi!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türkiye'deki sismik hareketlilik sürüyor. Son deprem haberi Kayseri'den geldi. Kayseri'nin İncesu ilçesinde, saat 14.47'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. Kahramanmaraş, Adana, Nevşehir gibi şehirlerden de hissedilen deprem 12.8 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bu depremin ardından saat 14.48'de bu kez Hacılar ilçesinde bir deprem meydaana geldi. İkinci depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Üçüncü sarsıntı

AFAD, ikinci depremin ardından saat 14.53'te İncesu ilçesinde bir sarsıntı daha kaydedildiğini bildirdi. Bu depremin büyüklüğü 4,3 olarak açıklanırken, depremin 6,95 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

Vali Esmer: Olumsuzluk görünmedi

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıçda yaptığı paylaşımda, "İncesu Belediye Başkanı ve bazı muhtarlarımız ile görüştüm, an itibarıyla olumsuz bir durum gözükmüyor. Ekiplerimiz sahada. Rabb'im her türlü afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de meydana gelen son depremler

2023.03.07 14:59:33  38.2525   37.9523        5.0      -.-  1.8  -.-   OREN-AKCADAG (MALATYA)                            İlksel
2023.03.07 14:57:06  38.6593   35.2787        5.0      -.-  2.9  -.-   KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI)                    İlksel
2023.03.07 14:53:37  38.7078   35.2750        5.0      -.-  4.2  4.2   SARAYCIK-INCESU (KAYSERI)                         İlksel
2023.03.07 14:52:58  38.0995   38.5030       13.5      -.-  1.8  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.03.07 14:47:26  38.7098   35.2677        5.0      -.-  4.8  4.9   SARAYCIK-INCESU (KAYSERI)                         İlksel
2023.03.07 14:40:29  35.8390   35.6228        7.9      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.03.07 14:40:26  35.6182   35.7090        9.9      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.03.07 14:38:52  36.7483   36.1035        9.5      -.-  2.4  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                             İlksel
2023.03.07 14:37:29  38.0278   37.4790        8.8      -.-  2.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.03.07 14:36:16  36.0515   35.8175       10.7      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.03.07 14:30:54  38.0058   37.5237        6.2      -.-  3.6  3.8   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.03.07 14:21:48  40.1707   27.1410       12.0      -.-  1.6  -.-   GEREDELLI-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel
2023.03.07 14:17:18  37.8392   36.3177        5.0      -.-  2.7  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.03.07 14:13:49  38.0530   36.5693       26.1      -.-  3.7  3.8   TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.03.07 14:10:44  38.0988   37.2737       25.3      -.-  1.8  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.03.07 14:10:02  36.2528   35.9232        3.1      -.-  2.2  -.-   BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.03.07 14:08:55  37.8547   26.9413        1.1      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.03.07 14:05:31  36.9613   36.0403        5.0      -.-  2.5  -.-   TURUNCLU-ERZIN (HATAY)                            İlksel
2023.03.07 13:55:57  36.1217   35.7378        9.2      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.03.07 13:51:32  37.9027   37.8510        5.0      -.-  2.2  -.-   KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                 İlksel
 

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