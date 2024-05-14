Kayseri'de bir ilk! 10 milyon yıllık orman keşfedildi

ÇEKÜL Vakfı İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu olarak 2013 yılından itibaren Kayseri yer altı envanterinin çıkarılması için büyük çaba sarf ettiklerini, altı bine yakın yayın çıktığını ifade etti.

Çalışmalardan birisinin Kayseri'deki fosil kavramının ortaya çıkmasına sebep olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Özsoy, şunları söyledi: "Çünkü bizim Mağara Araştırma Grubu'ndaki araştırmacılarımızın bilgileri, jeolojik öngörüleri bizi bu günlere kadar getirdi. Geçen Kasım ayında yine Kayseri'de çalışma yaparken şüphelendiğimiz bir lokasyondaki objeler dikkatimizi çekti. Bu noktada literatür bilgisi, şekilleri de kontrol ederek daha önce Türkiye'de Uşak'ta ve Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda bahsedilmişti, bir ağaç fosili var. Ağaçların çoğunlukla fosilleştiği bölge burası. Türkiye'de neredeyse bu kadar güzel korunmuş başka bir bölge yok."

İlk kez görüldü

Kayseri'de ilk defa ağaç fosili görüldüğünü ve son sözün uzmanlar tarafından verileceğini belirten Prof. Dr. Osman Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kayseri'de bu fosil olayının gündeme gelmesiyle beraber herkes aşına oldu. Yere ve etrafa artık farklı bir gözle bakıyoruz. Bu farklı göz ve mağara araştırmaları bulunduğumuz lokasyonda hakikaten şüpheli bazı oluşumları, jeolojik şekilleri karşımıza çıkardı. Çok dikkatli bakıldığında bu kesitte bir ağaç fosili olma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu gösteren veriler sunmakta. Zira ağaç halkalarının bir bölümünü bu fosilleşmiş yapıların üzerinde rahatlıkla görebiliyoruz. Çok büyük bir alan değil ama kökler, dallar, gövdenin bir kısmına kadarki fosilleşmiş ağaçları burada çok rahatlıkla görmemiz mümkün.

'En az onlar kadar yaşlı'

Ağaç fosilini bulma ve keşfetmede bulunduğumuz lokasyon Kayseri'de ilk defa keşfedilmiş bir lokasyon olma özelliğini taşıyor. Tabii son sözü yine bu konunun uzmanları verecek, ağaçların cinsi, ne kadar fosilleşmiş, ne kadarlık bir yaşa sahip. Ama Türkiye'deki literatüre baktığımızda 20 milyon yıldan bahsedilen yaşlar var. Kayseri'deki hortumlulara ait fosillerin de 8 milyon yıl öncesine tarihlendiğini biliyoruz. Dolayısıyla buradaki ağaçların oluşması onlardan daha önce olacaktır. Muhtemelen en az onlar kadar yaşlı diyebiliriz.

Uzmanlar araştıracak

Uzmanlar son noktayı koyacak; ağaçların cinsi ne olabilir, kökleri ne kadar derine iniyor, tek çeşit bir ağaç mı, nasıl korunmuşlar, niye bu lokasyonda korunmuşlar? Bunların cevapları gerçekten gizem. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz, 'Kayseri'de 10 milyon yıllık orman bulundu' dersek son derece çarpıcı bir başlık olur. Bu buluntuların, Kayseri'de kurulacak Doğa Tarihi ve Paleonteoloji Müzesi için bir avantaj olabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.