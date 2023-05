Kemal Kılıçdaroğlu: Deprem bölgesini üretim üssü haline getireceğiz

Takip Et

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da depremzedelere seslendi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Sözleşmeler yapılmış vaziyette, hiç kimse endişe etmesin. Bölgenin Adıyaman'dan başlayarak depreme maruz kalan bölgelerde yeni bir üretim üssü olması için çaba harcayacağım.

- Bu bölgede istihdam yaratacağız. Yaralar sarıldıktan sonra bu bölge Akdeniz, Ortadoğu ve Afrika'nın en büyük üretim merkezi haline dönecek

- Sığınmacılar konusuna büyük şikayet var. 81 ilin tamamında aynı şikayetler var. Sığınmacıların kendi ülkelerine gönderilmesini sağlayan projemiz hazır. En geç 2 yıl içerisinde herkesi kendi ülkelerine göndereceğiz.

- Bu konuda siyasi partilerin liderleri olarak anlaştık. İlkelere uyacağız ve sığınmacıları kendi ülkelerine göndereceğiz. Türkiye'yi sığınmacı deposu yapmayacağız. Suriye ile barışı sağlayacağız. Türkiye'yi bölgenin en büyük üretim üssü yapacağız.

"Allah'a sığınıyorum"

- Kim teröristlerle yan yana duruyorsa Allah bin belasını versin. Terör nereden gelirse gelsin hepimizin ortak mücadele etmesi lazım. Siyaset ahlak işidir. Ahlaklı adamların siyaset yapması lazım. Sert sözler söylenebilir buna saygı duyarım. Ama siyaset iftira atmak, kumpas kurmak değildir. Allah bizi sahtekarlardan korusun. Sahtekarlardan Cumhurbaşkanı olmaz.

- Düne kadar bizim terör örgütleriyle işbirliği yaptığımızı söylediler. Sahte videolar hazırladılar. Dün televizyona çıkan kişi montajlı görseller yaptıklarını ifade etti. Allah'a sığınıyorum.

- Her yerde her ortamda bütün vatandaşlarımı kucakladım. Her türlü saldırıya maruz kaldım, linçlere maruz kaldım ama bu güzel ülkenin insanlarını kucakladım. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım, 85 milyonu kucaklayacağım.

- Rakibimiz ile ilgili eleştiri yaparız ama kumpas kurmayız. Olmayan olayları olmuş gibi göstermeyiz. Çünkü biz ahlaklı ve erdemli insanlarız. Ahlaktan yoksun insanların devletin tepesinde işi yoktur.