Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de konuştu: Temeli burada attık, Türkiye'ye yayacağız

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı kooperatifçilik modeli Halk Konut Projesi kapsamında, Bayraklı ilçesinde yapılacak Dilber Apartmanı'nın temeli törenle atıldı.

Törene katılan Kılıçdaroğlu, kooperatifleşme mantığıyla depremzedelere en uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sağlandığını belirterek, daha önce İzmirli depremzedelerin kat artış talebini karşıladıklarını, konutlar için ucuz kredi bulunduğunu kaydetti.

Halk Konut Projesi'ni bütün illerde uygulayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bütün illerinde evleri hasar gören herkesin uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacağız. Vatandaşla kamunun beraber olması lazım. Birlikte, el ele olması lazım. Beraber kazanmamız lazım. O kazanımların getirdiği artıları hayata geçirmemiz lazım. İzmir bu konuda öncülük yaptı." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu, önlem almanın siyasal iktidarların temel görevleri arasında yer aldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Japonya da deprem bölgesi ama Japonya'da daha şiddetli depremler olmasına karşın kimsenin burnu kanamaz. Ama bizde daha düşük tonda bir depremde çok sayıda insan hayatını kaybediyor. Akılla, mantıkla, bilgiyle, bilişimle, dayanışmayla bu sorunu aşabiliriz. Ve bu sorunu aşmakta kararlıyız. Bu sorunu aşmanın temel yolu bilgiyi egemen kılmak. Bilgiye dayalı inşaatlar yapmak ve insanların da o konutlarda güven içinde oturmalarını sağlamak. Deprem vergileri bunun için çıktı. Deprem vergilerinin halktan toplanmasının temel mantığı da buydu. Güzel, depreme dayanıklı konutlar yapılacaktı. Ve insanlarımız o konutlarda huzur içinde oturacaktı. Ama nereye gittiğini bir türlü öğrenemedik. Ve bunun hesabı da yeteri kadar verilmedi. Ama hiçbir yurttaşımız endişe etmesin, o deprem vergilerinin nereye harcandığını bulacağız. Nerelere savrulduğunu bulacağız. Türkiye'nin bütün kentlerini depreme dayanıklı kentler haline dönüştüreceğiz. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle ve şeffaf bir yönetimle ve demokrasiyle bunların tamamını yapacağız."

"Çiftçilere ücretsiz elektrik vereceğiz"

Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ziyaretinde "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz" dediğini hatırlatarak, "Allah'ın güneşi bedava. Dolayısıyla İzmir'den Şanlıurfa'ya da selam gönderiyoruz. Denizli Bozkurt'a da selam gönderiyoruz. Çünkü Bozkurt Belediye Başkanımız güneş santralini kurdu ve orada çiftçilere elektriği ücretsiz veriyor. Demek ki oluyor. Küçük bir ilçede oluyorsa bu demek ki Şanlıurfa'da da olacak. Demek ki Erzurum'da da olacak. Türkiye'nin her tarafında bunu yapacağız inşallah. Aşama aşama çiftçilerin tümüne elektriği ücretsiz vereceğiz." ifadesini kullandı.

Kamu ve vatandaş ortaklığı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kentin yer altı haritasının çıkarılması ve yapı stoğu envanterinin çıkarılarak binaların depreme dayanıklılığının belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü anlattı.

Dilber Apartmanı'nın, 30 Ekim 2020'deki depremde orta hasar aldığını ve sonrasında yıkıldığını belirten Soyer, "Bu tören yalnızca yeni Dilber Apartmanı'nın temel atma töreni değil. Aynı zamanda Türkiye'ye örnek olacak bir kooperatifçilik modelinin de temelini atıyoruz. Halk Konut bir yapı kooperatifi, kamu ve vatandaş ortaklığının mükemmel bir örneğini ortaya koyuyor. Bu ortaklıkta belediye şirketlerimiz yüzde 1 sembolik bir kar oranıyla depremzedelerimizin en uygun koşullarda sağlıklı yapılara kavuşmasının önünü açıyor." dedi.

Soyer, Dilber Apartmanı'yla birlikte 10 kooperatif ve dönüşüm için imzaların atıldığını kaydederek, modelin yakında 21 kooperatifle birlikte 1233 bağımsız birim ve yaklaşık 200 bin metrekare inşaat alanını kapsayacağını aktardı.