Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce iddiası yalanlandı
Memleket Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’yi ziyaret edeceği iddiasını yalanladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık başvurusu yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi de ziyaret edeceği iddia edilmişti.
Memleket Partisi planlanmış bir ziyaretin olmadığını açıkladı.
Memleket Partisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Memleket Partisi Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’den randevu talep ettiği yolundaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.