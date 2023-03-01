Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'aday' açıklaması: Gözler yarınki toplantıda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarınki Millet İttifakı toplantısına ilişkin, toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirlenebileceğini ama hemen açıklanmayabileceğini söyledi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Nasıl ki ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini, Anayasa taslağımızı belirledik ve belirlediğimiz başka bir tarihte açıkladık, Cumhurbaşkanı adayını da belirledikten sonra başka bir tarihte açıklarız" ifadelerini kullandı.



Zeyrek, yazısında şu bilgileri aktardı:

"AK Parti, CHP ve MHP kulislerinde seçimin ne zaman yapılacağına dair konuşmaları dinleme şansım oldu. Gördüm ki seçim tarihinde bir değişiklik yok: 14 Mayıs.

Kılıçdaroğlu, TBMM'deki odasında yaptığımız görüşmede YSK'nın bu tarihe “yetiştiremem, yapamam” gibi gerekçelerle itiraz etme hakkının olmadığına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, YSK'dan böyle bir talep gelirse bunun kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı'na ilişkin yarın yapılacak toplantıda adayın belirlenebileceğini ama hemen açıklanmayabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle dedi:

“Nasıl ki ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini, Anayasa taslağımızı belirledik ve belirlediğimiz başka bir tarihte açıkladık, Cumhurbaşkanı adayını da belirledikten sonra başka bir tarihte açıklarız.”