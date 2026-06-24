Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti

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Edirne'nin Keşan ilçesinde siyasi gündem hareketlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 2024 yerel seçimlerinde dördüncü kez belediye başkanı seçilen Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın partisinden ayrıldığı öğrenildi.

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Özcan'ın istifa işlemini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdiğini belirterek, parti sisteminde üyeliğinin artık görünmediğini ifade etti.

Mehmet Özcan ise CHP'den ayrılma kararına ilişkin şu ana kadar kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.