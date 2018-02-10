Kılıçdaroğlu, Akar'ı arayarak bilgi aldı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Akar'ı arayarak, düşen helikopterle ilgili taziyelerini iletti ve konu ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaşanan helikopter kazasıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı arayarak taziyelerini iletti, konuyla ilgili bilgi aldı.
Bugün, Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan iki ATAK helikopterinden biri düştü. Konu ile ilgili TSK tarafından başlatılan teknik inceleme sürüyor.
ATAK helikopteri düştü, 2 şehidimiz var
Kaynak: AA