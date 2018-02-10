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ATAK helikopteri düştü, 2 şehidimiz var

Başbakan Binali Yıldırım: "Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan iki ATAK helikopterimizden biri maalesef düştü. İki kahraman Silahlı Kuvvetler mensubumuz şehit oldu." dedi.
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