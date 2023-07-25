Kılıçdaroğlu: Akaryakıt zamları ekonomik soykırımdır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, akaryakıt zamlarına tepki göstererek, "Biz yapılan uygulamayı ekonomik bir soykırım olarak tanımlıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Merkez Bankası'nın rezervi eksi 48 milyar dolar. Türk Lirası'na güven tamamen kaybolmuş vaziyette. Bankada parası olanlar döviz üzerinden tutuyorlar paralarını. Türkiye sana borcumun anaparasını ödeyemiyorum diyor. Sana anaparayı ödemem için bana borç ver diyor. Faizini de ödeyemiyorum, faizi ödemem için de borç ver. Ayrıca bütçede açığım var bunu kapatmam için bana borç ver.

İnsanlar icradan kaçınmak için adreslerini değiştiriyorlar. Hükümet yetkiyi aldı bu tabloyu değiştirmek istiyor. Yeni vergiler getiriyor. MTV için AYM'ye başvurduk, inşallah kısa zamanda karar verirler. Vergi ve zam dışında bir şey yapılmadı. TBMM'ye ek bütçe getirdiler. Saygın bir yatırım kuruluşu var bütçede bir hesaplama yapıyor. Vergiler ve zam gelince hükümet 265 milyar lira gelir elde edecek diyor.

Oysa mayıstan hazirana devletin borcu dövizdeki hareketten dolayı 900 milyar lira arttı. Bunu bize borç verenler de iyi biliyor. Kimse parasını çöpe atar mı? Limanları, arsaları, arazileri, fabrikaları vereceksin bana ben çalıştıracağım diyorlar. Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır. O nedenle biz yapılan uygulamayı ekonomik bir soykırım olarak tanımlıyoruz.

"Başkasının kefaretini milletin sırtına yıkıyorsunuz"

Alınan önlemler dışında bir israf genelgesi yok. Sarayda her şey mükemmel. Sarayın itibarı denilerek bir israf genelgesi çıkaramazsınız. Çaldıkları ile biriktirdikleri servet var. Bunların karşılığına baktığınızda Erdoğan hükümeti kimlere hizmet ediyor; dolarla ihale alanlara, fiyat garantisi alanlara, dolarla devlete borç verenlere. Başkasının kefaretini milletin sırtına yıkıyorsunuz."