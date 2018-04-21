Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu ile görüşecek

21 Nisan 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyareti sonrası açıklama yaptı.

Saat 14.00 sıralarında geldiği cezaevinde yaklaşık 1 saat kalan Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun moralinin iyi olduğunu belirterek, "Gündemi yakından izliyor. Elbetteki bir an önce buluşmak istiyor. Biz de arzu ediyoruz. İnşallah tekrar parlamentoya milletvekili olarak seçilecek. Uzun süerdir haksız yere yattığını tüm dünya biliyor. Adaletsizliğin sone ermesi lazım. Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce karar verip bu adaletsizliği gidermesi gerekiyor. En büyük arzumuz bu. Yoksa seçimle tekrar seçmenle buluşması parlamentoya gelmesi onu rahat ettirmiyor. Onun en büyük arzusu adaletin tecelli etmesi" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili ise salı gününe işaret etti. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında karar alacaklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu ayrıca, SP Lideri Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

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