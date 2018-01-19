Kılıçdaroğlu Almanya'da Baykal'ı ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tedavi gören partinin eski genel başkanı Baykal'ı ziyaret etmek üzere yarın Almanya'ya gidiyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir programa katılmak ve tedavi gören partisinin eski genel başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret etmek üzere yarın Almanya'ya gidiyor.
Kılıçdaroğlu, yarın Almanya'nın Köln kentinde "56 Yıllık Göçün Öyküsü - Bizim Hikayemiz Belgeseli Gala Programı"na katılacak.
Geceyi Köln'de geçirecek Kılıçdaroğlu, pazar günü ise Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniğinde tedavi gören Baykal'ı ziyaret edecek.
Kılıçdaroğlu'nun aynı gün gece saatlerinde yurda dönmesi bekleniyor.