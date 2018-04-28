Kılıçdaroğlu: Birbirlerini yiyorlardı, bugün yan yanalar

28 Nisan 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kayseri'de düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkenin eğitim, dış politika, toplumsal barış, demokrasi ve ekonomi konularında 5 temel sorunu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirerek şunları söyledi.

- 16 yılda 14 kez eğitim politikasını değiştiren bir ülke var mıdır? Bizim çocuklarımız kobay mı, denek mi? 16 yılda 14 sefer strateji değiştiriyorsan ne olacak bu çocuklar? Çocuğumuza bakın, hangi liseye gideceğini, hangi sınava gireceğini bilmiyor. Okulları nitelikli, niteliksiz diye ikiye ayırdılar. Hangi anne çocuğunu niteliksiz okula göndermek ister?

- İkinci temel sorunumuz dış politika. Dış politika bütün ülkelerin tarihin çok önemlidir. Bütün ülkeler dış politikalarını kendi çıkarları üzerine inşa eder. Egemen devletlerin talimatıyla hareket edilmez.

- Dış politikada Türkiye'yi felakete sürüklediler, eskiden herkes dostumuzdu, şimdi düşmanımız. Dış politikanın özelliği milli olmasıdır, milli olmaktan çıkardılar. Mısır'la kavga ettiler, niye kavga ettin Mısır'la, hangi gerekçeyle?. Türkiye'nin itibarını 20 milyon dolara İsrail'e sattılar.

- Bir başka madde toplumsal barış: 2002'de terör yoktu. Etnik kimlik üzerinden, inanç üzerinden yaşam tarzı üzerinden siyaset kime fayda getirir? Türkiye'nin bölünmesinden ayrışmasından mı, bütünlüğünden mi yanasın? Bütünlüğünden yanasın, o zaman Türkiye'yi ayrıştıranlara oy vermeyeceksin. Kim yaptı bunları? Son 16 yılda yaptılar. Komşumuzun kimliğini inancını sormazdık, şimdi sorar hale geldik. "İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve başımızın üstünde yeri vardır" bunu söyleyeceksiniz.

- Dördüncü sorunumuz demokrasi, tek adam rejimi. Demokrasi, şöyle dünya haritasına bir bakalım. Nerede demokrasi varsa, insan hakları, inançlara, kimlere saygı varsa orada demokrasi vardır ve o ülkeler gelişmiştir, kişi başı gelir en az 25 bin dolardır. Afganistan dahil bakın, Suudi Arabistan'a Irak, Suriye'ye gitmek isteyen yok. Nereye, Hollanda'ya, Amerika'ya Kanada'ya gitmek isteyen var. Demokrasinin 'D'sinden nasip almamış insanlar demokrasi dersi vermeye kalkıyor.

- Siz liyakatı yok ettiniz, adaleti yok ettiniz. Adalet, devletin temelidir. Şu an devlet lekelidir. Birisi diyor ki, herkes benim ağzıma bakacak. Neden seçiyoruz o zaman 600 kişiyi? Hakim ben nedersem onu yapacak diyor, neden hakim yapıyoruz biz onu o zaman? Neden bakan belirliyoruz, bir adam olsun, bakana ne gerek var? Ben düşüncemi özgürce anlatmalıyım, ama başkası da anlatabilmeli. Düne kadar birbirlerini yiyorlardı, bugün yan yanalar. 'Ey Kılıçdaroğlu diyorlar, neden?' Kılıçdaroğlu doğruyu söylüyor çünkü. Er meydanı diyor, senin istediğin kanal, senin istediğin gazeteciler, gel kardeşim. Gelmeyen namussuz.