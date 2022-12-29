Kılıçdaroğlu: Boyunun ölçüsünü alsın diye Erdoğan'a her türlü fırsatı veriyorum

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde CHP muhabirleriyle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Bütün çabalarının güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulların çok zor olduğunu ve Türkiye'nin bunu hak etmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Daha güzel bir ülke, daha huzurlu bir ülke, hızla kalkınan bir ülke, dışarda ve içerde saygınlığı olan bir ülke olmak durumundayız. Bu çerçevede biz Millet İttifakı, altılı masa olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Çünkü her birimizin ülkeye karşı, tarihe karşı bir sorumluluğumuz var, bunun da bilincindeyiz" ifadesini kullandı.

"Altılı masa kararlılıkla, azimle yoluna devam edecek"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşmesi hatırlatılarak "Altılı masa yoluna devam edecek mi? Ortak aday, başörtüsü teklifi gibi başlıklar var. Bu başlıklarda bir anlaşma sağlandı mı?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin altılı masa kararlılıkla, azimle yoluna devam edecek. Elbette farklı gündemler var, her bir gündemi toplandığımızda konuşarak bir karar vereceğiz, vereceğimiz karar da altılı masanın kararı olacak" diye konuştu.

"Ekiplerimiz hükümet programı üzerinde çalışıyor"

Türk siyasetinde daha önce hiç karşılaşılmayan bir süreci yaşadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir araya gelip konuştuğumuz zaman, 'Aman masa dağıldı, aman şöyle oldu, böyle oldu...' Bir dönem hatırlarsanız, yok HDP masanın altında, yok yanında... Bunların tamamı asparagas haberler. Elbette ki farklı düşünebiliriz ama sonuçta oturuyoruz, uzlaşıyoruz. Ekiplerimiz mesela şu anda hükümet programı üzerinde çalışıyor. 6 partinin kadroları çalışıyor. Üzerinde uzlaşma sağlanamayan bölümleri kırmızıyla yazıyorlar, 6 liderin önüne koyacaklar, 6 lider oturacak uzlaşacağız. Demokrasinin olmazsa olmazı uzlaşmadır zaten. Demokrasilerde dayatma olmaz, uzlaşma olur. Farklı düşündü diye masa bölündü, dağıldı, yok böyle şeyler. Bunlar belli bir çevrenin, belli bir gücün domine ettiği, toplumu yönlendirmek istediği, kafaları bulandırmak istediği bir süreç ama biz onu büyük bir dikkatle izliyoruz."

"Akşener ile ne kırgınlık var ne şu var ne bu var"

Kılıçdaroğlu, Akşener'le kırgın olduklarına ilişkin yorumların hatırlatılması üzerine, "Ne kırgınlık var ne şu var ne bu var. Biz daha önce de görüşüyorduk, görüşmeyi de gayet doğal karşılamak gerekiyor" dedi.

"Türkiye'nin iki temel gündemi 'adalet ve ekonomi"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili yorumlar, altılı masa içinde cumhurbaşkanı adaylığı konusunda iki farklı görüş bulunduğu haberleri ve çoklu adaya bakışıyla ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, zaman zaman yaptıkları ikili görüşmelerin garipsenmemesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ekrem Bey'in önünü kesmek istiyorlar. Saray özellikle yaptığı toplantılar ve yargıyı yönlendirerek bunu yapmaya çalışıyor. Türkiye'nin iki temel gündemi var; bir, adalet. Adaletin olmadığını en çok hukukçular söylüyor. 16 milyon insan Ekrem Bey'i seçti, gayet güzel. Seçimi iptal ettirdiniz. Bir daha seçim yapıldı. Fark 800 bine çıktı, şimdi hazmedemiyorlar, nasıl o görevden alacağız diye... İstanbul'u talan ettiler, 'Biz İstanbul'a ihanet ettik.' diye itiraf ettiler. İhanet edilen İstanbul'un sırtına saplanan hançeri çıkarmaya çalışıyor Ekrem Bey. Adaletin olmadığı, yargının bir kişinin kontrolünde olduğu bir süreci yaşıyoruz. Yargı nasıl ipotek altındaysa TBMM'nin iradesi de ipotek altındadır. TBMM'de hırsızlık yapanın, rüşvet alanın soruşturulmaması yönünde kanun çıktı, akıl alacak gibi değil. İradesini böyle pazarlayan bir parlamento olabilir mi? Önüne konan metni okumaktan aciz bir milletvekili kitlesi var burada. Hangi maddenin hangi tehlikeleri içerdiğine dair sorgulamayan bir milletvekili kitlesi var, AK Parti ve MHP'nin milletvekilleri. Onların tek görevi var, el kaldırıp indirmek. Bu düzeni değiştireceğiz."

İkinci temel sorunun ekonomi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, altılı masanın irade koyduğu bu iki temel sorunun kesinlikle çözüleceğini dile getirdi.

Daha önce çoklu adaya ilişkin soruya, bu konuyu hiç konuşmadıkları yönünde yanıt verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Altılı masada konuşulmadı. Ama birisi gelir konuşursa konuşuruz. İlla çoklu aday olacak, tekli aday olacak değil. Şu ana kadar altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı konusu konuşulmadı. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konuşuldu ve o nitelikler bir metne bağlandı, kamuoyuyla paylaşıldı" dedi.

"Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır ve boğazınıza takılır"

Kılıçdaroğlu, İBB'ye yönelik terör soruşturması hatırlatılarak "Bir görevden alma söz konusu olabilir mi? Bu süreç için bir planınız var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Grup toplantısında söyledim, daha önce de ifade etmiştim, Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır ve boğazınıza takılır. Sıradan bir olay değildir bu. Umarım ki olayı o kadar kirli boyutlara taşınmazlar. Seçimle gelenin seçimle gitmesi lazım. Seçimle gelen atanmış yargıçlar aracılığıyla gidecekse onun adı demokrasiye darbedir, insan haklarına darbedir, özgürlüklere darbedir, İstanbullulara darbedir, 16 milyon seçmenin iradesine darbedir. Biz bütün darbelere karşıyız. Darbenin kendisinin oluşturduğu hukuk sistemine de karşıyız."

"Erdoğan'a her türlü fırsatı veriyorum"

İstanbul seçimlerinin yenilenmesini önerdiği hatırlatılarak "Dün de Sayın Ekrem İmamoğlu yaptığı basın toplantısında bu konuda açıklamalarda bulundu ve seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Şunun için o çağrıyı yaptım, birinci seçimde Ekrem Bey kazandı, ders almadılar, ikinci seçimi yaptılar. Hala ders almış değiller. Sen atanmış, iradesi ipotek altına alınmış, vereceği karar saray tarafından görüldükten sonra mahkemede okunan bir mahkemenin arkasına sığınarak Ekrem Bey'i saf dışı bırakmak istiyorsun. Yüreğin yetiyorsa gel kardeşim bir daha seçim yapalım. Bu çağrıyı yaptım. Elbette ki seçimler zamanında yapılacak, ondan kimsenin bir endişesi yok ama Erdoğan'a her türlü fırsatı veriyorum. Boyunun ölçüsünü alsın diye veriyorum. Çünkü ben bu ülkenin vatandaşının vicdanına güveniyorum. Bu kadar haksızlığa, vicdanı olan hiç kimse 'evet' demez."

"Emperyal güçlerin Ortadoğu'daki oyuncağı oldu"

Suriye hükümeti ile 11 yıl sonra üst düzey temas kurulmasını nasıl değerlendirdiği sorulan Kılıçdaroğlu, Suriye konusunda kendi düşüncesinin en baştan beri belli olduğunu hatta bu konuda başbakanlığı döneminde Erdoğan'a 27 Ağustos 2012'de mektup yazdığını hatırlattı.

Mektubu yazdığında "Baasçı, Esadcı" diye suçladıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Devleti kim iyi biliyor? Soru bir. Devleti kim iyi tanıyor? Soru iki. Türkiye'nin çıkarlarını en iyi kim savunuyor? Soru üç. Erdoğan'a açıkça ifade edeyim, senden çok daha iyi devleti ben biliyorum. Devleti çok daha iyi tanıyorum. Bu ülkenin vatandaşlarının ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarının nasıl korunması gerektiğini senden çok daha iyi biliyorum. Sen, koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini kişisel çıkarların uğruna yıprattın, kişisel beklentilerin üzerine yıprattın. Emperyal güçlerin Ortadoğu'daki oyuncağı oldu, bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Şimdi kapı kapı dolaşıyor, 'Acaba Esad beni nasıl kabul eder' diye. Bir de itibar diyorlar. Bir de 'dünya lideri' diyorlar. Herkesin alay ettiği adamdan dünya lideri olur mu Allah aşkına? Suriye'deki 33 şehit askerimizin hesabını sordu mu acaba? Esad'a yalvarıyor, 'benimle görüş' diye, Esad kabul etmiyor. Putin'e gidiyor yalvarıyor. MİT Müsteşarını gönderiyor, Milli Savunma Bakanını gönderiyor, 'Ne olursunuz bizi görüştürün' diye. Vicdan sahibi olan herkese soruyorum, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir konuma hiç düşmüş mü?"

Kılıçdaroğlu, Mısır'la da aynı sürecin yaşandığını söyledi.

"Erdoğan artık seçimi kaybedeceğini biliyor"

EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, 'Seçimi kaybedeceğimi bilsem EYT'yi uygulamam.' demişti. Erdoğan artık seçimi kaybedeceğini biliyor. Ona çok şey yaptıracağım daha. Çünkü devletin nasıl yönetileceğini, sorunların ne olduğunu, hangi alanlara müdahale edilmesi gerektiğini bilmiyor, benden öğreniyor. Daha ona yaptıracağım çok şey var" diye konuştu.

"Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman belirlenecek?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını niye merak ediyorsunuz, kim olacak diye? En çok garipsediğim olay bu. Kim olursa olsun, altı lider niteliklerini daha önce açıkladığı bir cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Bu kadar basit. Sorun kişide olsa deriz ki, 'Kişide bir sorun var.' Sorun sistem. Bir kral gitsin, beğenmiyoruz yerine yeni bir kral getirelim. Biz böyle istemiyoruz. Biz kural istiyoruz. Kurallı bir devlet istiyoruz" dedi.

Altı liderin son derece dikkatli çalışma yaptığını kaydeden Kılıçdaroğlu, önce yargıda, savunmada, bilim ve teknikte, üniversitelerde, sağlıkta, ekonomide ne yapılacağına ilişkin hükümet programının ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

"Her birimiz aynı şeyi söyleyeceğiz"

Kılıçdaroğlu, 9 ana başlık, 71 alt başlıkta çalışma yaptıklarını bildirerek şöyle konuştu:

"Ne yapacağımızı önce bir millete anlatmamız lazım. Niçin hukuktan başladık? Çünkü demokrasi olmadan diğeri olmuyor. Önce demokrasi. Açıkladık, anayasada neleri yapacağız, Meclis içtüzüğünde neleri yapacağız, yasalarda neyi yapacağız? Siyasi ahlak kanunu getireceğiz. Dolayısıyla önce neyi, nasıl yapacağımız üzerinde anlaşmamız lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme hangi yol haritasıyla gireceğiz bunu netleştirmemiz lazım. Diyeceksiniz belki, 'Bunları sonradan da netleştirebilirsiniz.' Olmaz. Niçin olmaz? Diyelim ki ekonomi konusunda ben şöyle dedim, bir başka genel başkan başka bir şey söyledi, öbür genel başkan başka bir şey söyledi, cumhurbaşkanı adayımız başka bir şey söyledi. Zaten Erdoğan'ın beklediği bu, 'Bak görüyorsun, her kafadan bir ses çıkıyor.' Her kafadan bir ses değil 6 liderin ortak söylemi, ortak ses... Önce bunun hazırlığını yapıyoruz. Her birimiz aynı şeyi söyleyeceğiz."

"Ekonomiyle ilgili 100 küsur sayfalık bir metin oluşturuldu"

Altılı masanın 5 Ocak'ta yapacağı toplantıda somut önerilerin görüşülüp görülmeyeceği yönündeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Ekonomiyle ilgili, daha doğrusu neleri yapacağımız konusunda 100 küsur sayfalık bir metin oluşturuldu ve metinler genel başkanlara sunuldu. 5 Ocak'taki toplantıda genel başkanlar bu metinlere bakarak masaya oturacak. Bir mutabakat sağlanacak, sonra biz bunu kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

İktidar olduklarında neyi nasıl yapacaklarının haritasını hazırladıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bir numaralı kararname ne olacak, iki numaralı kararname ne olacak bunların hepsi düşünülüyor ve bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor" dedi.