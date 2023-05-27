Kılıçdaroğlu: Buğday taban fiyatı, fark pirimi dahil en az 13 TL olacak
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından çiftçilere bir müjde verdi. Kılıçdaroğlu, "Buğday taban fiyatı, fark pirimi dahil en az 13 TL olacak" dedi.
Haber Merkezi
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından çiftçilere bir müjde verdi.
Kılıçdaroğlu, müjdesini şu şekilde paylaştı:
Tüm çiftçilerimize bu mesajı SMS ile gönderecektim ama engel oldular.
Size Söz! Buğday taban fiyatı, fark pirimi dahil en az 13 TL olacak.
Haydi bu müjdeyi, tüm çiftçilerimize ulaştıralım.