Kılıçdaroğlu Denktaş'ı andı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı vefatının 6. yılında andı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 6. yılında rahmetle andı.
Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından Denktaş'ın vefatının 6. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Tüm yaşamını KKTC'nin bağımsızlığı için mücadele ederek geçiren değerli devlet adamı Rauf Denktaş'ı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA