Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 95 lira tazminat ödeyecek

13 Temmuz 2018

Mahkeme 3 ayrı manevi tazminat davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 95 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız üç ayrı manevi tazminat davasında, mahkeme toplam 95 bin TL manevi tazminata hükmetti. Yargının bu kararlarının, düzeyli, seviyeli ve hakaret içermeyen bir muhalefet diline vesile olması en büyük temennimizdir" ifadelerini kullandı.