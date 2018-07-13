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Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 95 lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 3 ayrı manevi tazminat davasından Başkan Erdoğan'a 95 bin TL tazminat ödeyecek.

Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 95 lira tazminat ödeyecek
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Mahkeme 3 ayrı manevi tazminat davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 95 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız üç ayrı manevi tazminat davasında, mahkeme toplam 95 bin TL manevi tazminata hükmetti. Yargının bu kararlarının, düzeyli, seviyeli ve hakaret içermeyen bir muhalefet diline vesile olması en büyük temennimizdir" ifadelerini kullandı.

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