"Kılıçdaroğlu gel sen de Milli Mutabakat İttifakı'na katıl"

10 Şubat 2018

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Muğla 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, PYD ve PKK'nın dostlarıyla aynı dili kullanan içeride de siyasetçilerin bulunduğunu söyledi.

"Ne yazık ki onlar da terör örgütünün ağzından konuşuyor. Halleri ortada." diyen Yıldırım, "Bugünlerde Sayın Kılıçdaroğlu sık sık milli ve yerli olmaktan bahsediyor. İki lafının biri 'milli olmak, yerli olmak' diyor. 'Bir delikli demiri, tüfeği bile yapamıyoruz' diyor. Ey Kılıçdaroğlu sen nerede yaşıyorsun, Orta Çağ'dan mı kaldın? Türkiye ne tüfek ne tabanca topunu da yapıyor, İHA'sını da yapıyor, SİHA'sını da yapıyor, helikopterini de yapıyor, tankını da yapıyor, Uyan artık uyan." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, millilik ve yerliliğin lafla olmayacağının altını çizerek, "Millik ve yerlilik, FETÖ ağzıyla konuşmakla olmaz. Millilik ve yerlilik, PKK, PYD ağzıyla konuşmak olmaz. Önce sen partindeki 'PYD terör örgütü değildir' diyenlere dön bak deki; 'Siz milli değilsiniz, yerli değilsiniz, teröristlerin ağzıyla konuşuyorsunuz'. Ondan sonra milli ve yerli olmaktan bahset. Eğer milli ve yerli olmak istiyorsan, gel sen de Milli Mutabakat İttifakı'na katıl da bu mezbelelikten kurtar kendini. Bu milletin göğsünde, sinesinde sana da size de yer var. Bu yaptıkları açıklamalar çocuk yaşta gençleri kaçırıp, ellerine zorla silah veren terör örgütünün ekmeğine yağ sürüyor." diye konuştu.