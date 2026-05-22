Kılıçdaroğlu ilk icraatını yaptı: CHP'nin 3 avukatını görevden aldı
Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP'ye Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk icraatını da gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile birlikte çalışan 3 avukatı görevden aldı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında “mutlak butlan” kararı vermesinin ardından partide dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parti adına görev yapan 3 avukatı azilname göndererek görevden aldığı öğrenildi.
3 avukat görevden alındı
Görevine son verilen avukatların Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş olduğu belirtildi.