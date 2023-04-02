Kılıçdaroğlu mehmetçiğe seslendi: Sınırda görevinizi yapın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" dedi.
Haber Merkezi
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Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin."