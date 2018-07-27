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Kılıçdaroğlu: Trump'ın twitleri müttefiklik hukukuna aykırı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidi içeren sosyal medya mesajlarını 'müttefiklik hukukuna aykırı' olarak niteledi.

Kılıçdaroğlu: Trump'ın twitleri müttefiklik hukukuna aykırı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD Başkanı Trump ve ekibinin, ülkemize yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajları müttefiklik hukukuna aykırıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez. Ancak, üzülerek belirtmeliyim ki tek adam rejiminin ülkemizde yarattığı hukuksuzluk ve yargının siyasallaşması, Trump ve ekibine böyle bir tutum alma cesareti verebiliyor. Yazık" diye konuştu.

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