Trump'tan Brunson açıklaması: Türkiye'ye geniş yaptırım uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Papaz Andrew Brunson'ın ev hapsine alınmasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, Brunson'ın tahliye edilmemesi nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Trump paylaştığı tweet'te, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson'u uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!." ifadelerini kullandı.

ABD: Brunson serbest kalmazsa yaptırım uygulayacağız

Trump'ın paylaştığı tweet:

The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately!