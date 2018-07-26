ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
27 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Trump'tan Brunson açıklaması: Türkiye'ye geniş yaptırım uygulanacak

Trump'tan Brunson açıklaması: Türkiye'ye geniş yaptırım uygulanacak

ABD Başkanı Trump, Papaz Brunson'ın ev hapsine alınmasıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, uzun süreli tutukluluğundan dolayı Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak." dedi.

Trump'tan Brunson açıklaması: Türkiye'ye geniş yaptırım uygulanacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

ABD Başkanı Donald Trump, Papaz Andrew Brunson'ın ev hapsine alınmasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. 

Trump, Brunson'ın tahliye edilmemesi nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Trump paylaştığı tweet'te, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson'u uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!." ifadelerini kullandı.

ABD: Brunson serbest kalmazsa yaptırım uygulayacağızABD: Brunson serbest kalmazsa yaptırım uygulayacağız

Trump'ın paylaştığı tweet:

Son dakika abd brunson Donald Trump

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.