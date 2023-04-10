Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet teşkilatımızın değerli mensupları, ağır çalışma koşullarınızdan özlük haklarınıza, liyakatsiz atamalardan uğradığınız mobbinge kadar tüm sorunlarınızı biliyorum. Sana söz hepsini çözeceğim. 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.