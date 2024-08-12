Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: “Artık ben de bıktım gerçekten bıktım…”

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağanüstü tüzük kurultayını, genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddialarıyla ilgili konuştu.

Ekol TV yayınına konuk olan ve "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna da yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Parlamentoya girdiğimde de hiçbir zaman ben genel başkan olacağım diye bir düşüncem olmadı. O dönemde de delegeler, parti istediği için ben genel başkan oldum. Daha sonraki süreçlerde de hiçbir zaman ben genel başkan olacağım ey delegeler gelin bana imza verin demedim. Bugün de aynı düşüncedeyim.

"Delegeler 'gelmen lazım arkadaş' derse, yoksa ne yapacağım ben?"

Delegeler derse ki 'Gelmen lazım arkadaş', onlar görev verirse, yoksa ben ne yapacağım? Genel başkanlık zaten yaptım, genel başkanlığın zor bir görev olduğunu da biliyorum. Genel başkanlığın hakkını vermek hele CHP'de çok kolay bir olay değildir. 'Genel başkan ol', 'Genel başkan olacaksın', ben bu tartışmaların tamamen dışında kalmak istiyorum. Gereksiz o kadar çok yalan haber, artık ben de bıktım gerçekten bıktım."