Kılıçdaroğlu'ndan dolar eleştirisi

13 Nisan 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Belediye Başkanları Toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında piyasalardaki hareketliliği eleştirerek, "Dolar aldı başını gitti. 15 yılda Türk parasını bu kadar dibe götüren olmadı. Bir de milliyiz derler. Mevlana'nın huzurunda söylüyorum, siz gayri millisiniz. Siz devletin kozmik odasını açıyorsanız. Açık ve net söylüyorum vatan hainisiniz" ifadelerini kullandı.

"Neden ihaleyi dolarla yapıyorsun?"

"İhaleleri neden dolarla yapıyorsun?" diyerek hükümete seslenen CHP lideri, "Her şey yerli yapılıyor, üretiliyor. Neden ihaleyi dolarla yapıyorsun? Yeşile merakın, dolara merakın nereden geliyor senin? Köprüyü, hastaneyi buradaki malzemelerle yapıyorsun, neden dolarla ihale açıyorsun? Vatandaş dolarları bozdurdu. Ben Erdoğan'a tek kelime söyledim. Sen servetindeki dolarları bozdurdun mu? Sen Man Adası'ndaki 1 sterlinlik şirkette 15 milyon dolarlık ne yaptın? Ben onun dolar sevgisini, yeşil sevgisini biliyorum" şeklinde yorumda bulundu.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında faizlerle alakalı şu açıklamalarda bulundu:

"Kim kazanıyor, bankada doları olanlar. Elini kolunu sallamadan kar ediyorlar. Bunlar kim biliyor musunuz? Sabah dinden bahsedip akşam ellerin viski ile oturan beyler. Bankalara soralım Konya'da, kaç dolarlık hesabın var diye. Bunlar Ankara'daki beylerin dolarları. Katar samimiyeti nereden geliyor? Katarlı dedi ki, biz Akdeniz'de arayacağız enerjiyi. Kiminle ABD ile. Bir bakan dedi ki ben çok kırıldım bu karara. Hadi esip gürlesene, neden esip gürlemiyorsun? Para orada diye mi? Dolara o kadar bağlandılar ki, tefecilere esir oldular. Tefeciler diyorlar ki faizi yükselt, parayı getirmeyiz. Saraydaki zat da diyor ki, faiz çok yüksek ülkeyi CHP mi yönetiyor? Konyalı kardeşlerime, muhafazakar demokrat kardeşlerime, ülkücü muhafazakar kardeşlerime sesleniyorum; 150 milyar dolar faizi İngiltere'deki lobiye milletten aldıkları vergiyle ödediler. Faizi düşürmek için lobi kurduk diyor? Ne lobisi kurdun. Ben konuştum da, faizin kötü bir şey olduğunu öğrendi. Yakayı tefeciye kaptırdı, Türkiye'nin beka sorunu var diyor. Bir hükümet yakayı tefeciye kaptırdıysa, orada adalet yoktur. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz, huzur olmaz, yargı olmaz."