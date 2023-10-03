Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'anayasa' çağrısına: Biz MHP değiliz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda partisinin ilk grup toplantısında Erdoğan'ın çağrısına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, ahlaki ve siyasi bir meşrutiyeti olmayan iktidara karşı mücadele verdiklerini savunarak "Yarış, eşit koşullarda verilir. Dünya tarihinde bir ilktir. Yolsuzluğu meşrulaştıran, soruşturma açılmasını engelleyen bir kanun TBMM’den geçti" dedi.

'Erdoğan gerçekten demokrasiden yana mı'

Erdoğan'ın "Sivil bir anayasa yapalım" dediğini aktaran CHP lideri, "Erdoğan gerçekten adaletten yana mı? Erdoğan gerçekten demokrasiden yana mı?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Düşüncesini açıkladı diye hapishaneler dolu. Anayasa'nın 25, 26 ve 27'nci maddelerinde düşünce ve ifade özgürlüğünü ifade ediliyor. Düşüncesini ifade ettiği için bir kişi içerdeyse bu anayasa askıda demektir. Merdan Yanardağ, gazeteciler, avukatlar, askerler niye içerde?

Erdoğan'ın kafasında şu var... 'Biz buradan yola çıkıp nasıl kandırırız' diyor ama biz Milliyetçi Hareket Partisi değiliz. Anayasa madde 28; basın hürdür sansür edilemez. Devletin bankaları ilanları kime veriyor? Demokrasiden, özgürlükten yana olan bir gazeteye, haber sitesine ilan veriyor mu? RTÜK tam bir infaz kurumu. İlanlar havuz medyasına gidiyor. RTÜK havuz medyası dışında bir infaz kurumu gibi çalışıyor. Anayasa'daki basın maddesi hayata geçirilmiyor."

'Gücünü babandan alıyorsan sen zaten adam değilsin'

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a ise şöyle seslendi: "Bir oğlun var bizim İBB Başkanımız hakkında laflar ediyor. Gücünü babandan alıyorsan sen zaten adam değilsin. Eğer sen eleştirip de ben İBB Başkan adayı olmak istiyorum diyorsan, çıkmazsan namertsin. Ayrıca şu soruyu da sormak zorundayım. Devlete ne kadar vergi veriyorsun ve gelirin nereden?

'Babana mı güveniyorsun?'

Babana mı güveniyorsun? Baban televizyonda benim karşıma cesaret bile edemedi ya. 'Babacığım paraları sıfırlayalım mı?' Senin o paraları nasıl sıfırladığını da biliyorum. Şehrizar Konakları'nı da ne yaptığını gayet iyi biliyorum. Otur oturduğun yerde."