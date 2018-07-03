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Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt: Siyasi nezaketsizlik

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İnce'nin açıklamaları ile ilgili olarak, "Özel bir yemekti, bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik" yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt: Siyasi nezaketsizlik
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin bugünkü açıklamalarına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, dünkü buluşma için, 'Özel bir yemekti' diyen Kılıçdaroğlu, "Bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik' yorumunu yaptı.

Öte yandan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da kurultayın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra CHP MYK'nın da perşembe günü saat 11:00'de toplanacağı açıklandı.

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