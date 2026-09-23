Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den ayrılmasının ardından açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, Yavaş için, "Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir" ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın açıklamasına dikkat çekti

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’ın istifa kararının ardından kamuoyuyla paylaştığı açıklamadaki seçmen iradesi vurgusuna işaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: ‘İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur'. Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz."