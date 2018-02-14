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Kılıçdaroğlu'ndan tüzük kurultayı çağrısı

CHP, 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini görüşmek üzere 19. Olağanüstü Kurultay'ı toplayacak.

Kılıçdaroğlu'ndan tüzük kurultayı çağrısı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini görüşmek üzere olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

Çağrıda, 19. Olağanüstü Kurultay'ın Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.

Kurultayda, başta delege seçimleri olmak üzere parti örgütünün yapısına yönelik tüzük değişikliklerinin ele alınması bekleniyor.

Ayrıca tüzükte, kurultayların toplanma usül ve esaslarına yönelik değişikliğe gidilebileceği de öğrenildi.

Son dakika CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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