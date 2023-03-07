Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası kim ne dedi?

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının yaptığı toplantının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Millet İttifakı 12 başlık altında uzlaştı, genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Merakla beklenen İmamoğlu ve Yavaş için yardımcılık teklifi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasının açıklandığı metinde yer buldu.

İşte Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili mesajlar:

Kılıçdaroğlu: Başlıyoruz!

CHP Genel Başkanı Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu: ''Millet İttifakının Sayın Genel Başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz!''

Millet İttifakının Sayın Genel Başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız.

Başlıyoruz!@T_Karamollaoglu @meral_aksener @alibabacan @Ahmet_Davutoglu @DpGultekinUysal pic.twitter.com/ZFN7DMOi0m — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 6, 2023

İYİ Parti lideri Meral Akşener: Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız…

Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız… pic.twitter.com/lv08BcRtuh — Meral Akşener (@meral_aksener) March 6, 2023

Babacan: Birleşe birleşe kazanacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Açık havada saatlerce toplantımızın bitmesini bekleyen vatandaşlarımızın dediği gibi “Birleşe birleşe kazanacağız.” Türkiye için şimdi kenetlenme vakti. Seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın @kilicdarogluk’dur.



Açık havada saatlerce toplantımızın bitmesini bekleyen vatandaşlarımızın dediği gibi “Birleşe birleşe kazanacağız.”



Türkiye için şimdi kenetlenme vakti. Seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız. pic.twitter.com/jw2sBdYQYr — Ali Babacan (@alibabacan) March 6, 2023

Davutoğlu: Bu zaferin kaybedeni olmayacak

Davutoğlu: ''Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kılıçdaroğlu'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Hep birlikte kazanacağız, bu zaferin kaybedeni olmayacak''

Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sn. @kilicdarogluk'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun.



Hep birlikte kazanacağız, bu zaferin kaybedeni olmayacak. pic.twitter.com/taIH5tMcEw — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) March 6, 2023

Karamollaoğlu: Aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kılıçdaroğlu'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun! Saadet Partisi: Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık.

Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sn. @kilicdarogluk’dur.



Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun! pic.twitter.com/ZAnyeTvRfI — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) March 6, 2023

Gültekin Uysal: Bizim adayımız bir kişi değil millet

Gültekin Uysal: ''Bizim gayretimiz, ülkenin gençleri doğdukları topraklarda doyabilsin, hayal kurabilsin, çocuklarımız borçsuz doğabilsin, milletimiz korkusuz yaşayabilsin, herkes konuşabilsin, bu topraklar yeniden bereketlensin, esnafı çiftçisi üretebilsin...

Bizim derdimiz, kendi kaderlerini milletin kaderi ile aynileştirenlere karşı, bir kez daha milletimiz kendi kaderine hakim olabilsin...

Ve dolayısıyla adayımız, demokrasi, adayımız cumhuriyet, adayımız adalet, adayımız hürriyet. Bizim adayımız bir kişi değil millet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Vatanımıza, Milletimize hayırlı uğurlu olsun''

Ve dolayısıyla adayımız, demokrasi, adayımız cumhuriyet, adayımız adalet, adayımız hürriyet. Bizim adayımız bir kişi değil millet.



Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun @kilicdarogluk adaylığı Vatanımıza, Milletimize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/OKofQsMxFN — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) March 6, 2023

İmamoğlu: Aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İnanıyoruz ki Genel Başkanımız öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız.

İnanıyoruz ki Genel Başkanımız @kilicdarogluk öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız. @mansuryavas06 pic.twitter.com/tD9BWAZVOw — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 6, 2023

Yavaş: Birlikte rahmet vardır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye’nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz.