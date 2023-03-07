Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası kim ne dedi?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu isminin açıklanması sonrası liderlerden tek tek sosyal medyada mesajlar geldi. İşte Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili değerlendirmeler...
Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının yaptığı toplantının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.
Millet İttifakı 12 başlık altında uzlaştı, genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Merakla beklenen İmamoğlu ve Yavaş için yardımcılık teklifi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasının açıklandığı metinde yer buldu.
İşte Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili mesajlar:
Kılıçdaroğlu: Başlıyoruz!
CHP Genel Başkanı Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu: ''Millet İttifakının Sayın Genel Başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz!''
Millet İttifakının Sayın Genel Başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 6, 2023
Başlıyoruz!@T_Karamollaoglu @meral_aksener @alibabacan @Ahmet_Davutoglu @DpGultekinUysal pic.twitter.com/ZFN7DMOi0m
İYİ Parti lideri Meral Akşener: Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız…
Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız… pic.twitter.com/lv08BcRtuh— Meral Akşener (@meral_aksener) March 6, 2023
Babacan: Birleşe birleşe kazanacağız
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Açık havada saatlerce toplantımızın bitmesini bekleyen vatandaşlarımızın dediği gibi “Birleşe birleşe kazanacağız.” Türkiye için şimdi kenetlenme vakti. Seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız.
Cumhurbaşkanı adayımız Sayın @kilicdarogluk’dur.— Ali Babacan (@alibabacan) March 6, 2023
Açık havada saatlerce toplantımızın bitmesini bekleyen vatandaşlarımızın dediği gibi “Birleşe birleşe kazanacağız.”
Türkiye için şimdi kenetlenme vakti. Seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız. pic.twitter.com/jw2sBdYQYr
Davutoğlu: Bu zaferin kaybedeni olmayacak
Davutoğlu: ''Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kılıçdaroğlu'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Hep birlikte kazanacağız, bu zaferin kaybedeni olmayacak''
Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sn. @kilicdarogluk'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) March 6, 2023
Hep birlikte kazanacağız, bu zaferin kaybedeni olmayacak. pic.twitter.com/taIH5tMcEw
Karamollaoğlu: Aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kılıçdaroğlu'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun! Saadet Partisi: Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık.
Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sn. @kilicdarogluk’dur.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) March 6, 2023
Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun! pic.twitter.com/ZAnyeTvRfI
Gültekin Uysal: Bizim adayımız bir kişi değil millet
Gültekin Uysal: ''Bizim gayretimiz, ülkenin gençleri doğdukları topraklarda doyabilsin, hayal kurabilsin, çocuklarımız borçsuz doğabilsin, milletimiz korkusuz yaşayabilsin, herkes konuşabilsin, bu topraklar yeniden bereketlensin, esnafı çiftçisi üretebilsin...
Bizim derdimiz, kendi kaderlerini milletin kaderi ile aynileştirenlere karşı, bir kez daha milletimiz kendi kaderine hakim olabilsin...
Ve dolayısıyla adayımız, demokrasi, adayımız cumhuriyet, adayımız adalet, adayımız hürriyet. Bizim adayımız bir kişi değil millet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Vatanımıza, Milletimize hayırlı uğurlu olsun''
Ve dolayısıyla adayımız, demokrasi, adayımız cumhuriyet, adayımız adalet, adayımız hürriyet. Bizim adayımız bir kişi değil millet.— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) March 6, 2023
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun @kilicdarogluk adaylığı Vatanımıza, Milletimize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/OKofQsMxFN
İmamoğlu: Aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İnanıyoruz ki Genel Başkanımız öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız.
İnanıyoruz ki Genel Başkanımız @kilicdarogluk öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız. @mansuryavas06 pic.twitter.com/tD9BWAZVOw— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 6, 2023
Yavaş: Birlikte rahmet vardır
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye’nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz.
Birlikte rahmet vardır, bereket vardır.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 6, 2023
Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz.
Türkiye'nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz.@ekrem_imamoglu