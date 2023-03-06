  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına AK Parti'den ilk yorum
Takip Et

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına AK Parti'den ilk yorum

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına AK Parti’den ilk yorum partinin Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı. İttifakın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına AK Parti kanadından ilk yorum ise AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının hayırlı olmasını dileyen Turan, “En iyi hakem millettir” dedi. Turan, mesajının devamında şunları belirtti:

Kemal Kılıçdaroğlu kimdir? Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatı nasıl başladı, bugüne nasıl geldi?Kemal Kılıçdaroğlu kimdir? Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatı nasıl başladı, bugüne nasıl geldi?Gündem

“- Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş’ün güya temsilcisi SP'de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!”

HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj! Kendisini görüşmeye bekliyoruzHDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj! Kendisini görüşmeye bekliyoruzGündem
Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişin yol haritası açıklandıGüçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişin yol haritası açıklandıGündem
Son dakika...Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olduSon dakika...Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olduGündem
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir? Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatı nasıl başladı, bugüne nasıl geldi?

Seçim Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu kimdir? Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatı nasıl başladı, bugüne nasıl geldi?
Beklenen fotoğraf geldi

Kemal Kılıçdaroğlu Haberleri

Beklenen fotoğraf geldi
Bu konularda ilginizi çekebilir
seçim Kemal Kılıçdaroğlu