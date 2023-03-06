Kılıçdaroğlu'nun adaylığına AK Parti'den ilk yorum

Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı. İttifakın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına AK Parti kanadından ilk yorum ise AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının hayırlı olmasını dileyen Turan, “En iyi hakem millettir” dedi. Turan, mesajının devamında şunları belirtti:

“- Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş’ün güya temsilcisi SP'de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!”