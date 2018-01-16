Kılıçdaroğlu'nun talimatla ifadesi alınacak
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a "basın yoluyla alenen hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada talimatla ifadesinin alınmasına karar verildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a "basın yoluyla alenen hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada Bakırköy 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile Bilal Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız katıldı.
Hakim, uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu'na gönderilen dosyayla ilgili yazı cevabının geldiğini belirterek, tarafların uzlaşmadıklarının bildirildiğini tutanağa geçirdi.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, yasama dokunulmazlığını düzenleyen Anayasa'nın 83/1 madesi kapsamında değerlendirme yapılarak davanın düşürülmesini istediklerini belirterek, bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınmasına gerek olmadığını iddia ettiklerini söyledi.
Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın dava konusu beyanlarını, Meclis'te değil havaalanında söylediğini ve delillerin dosyada yer aldığını kaydetti. Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun cezalandırılmasını istedi.
Hakim, Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınması için Ankara nöbetçi asliye ceza mahkemesine talimat yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Kaynak: AA