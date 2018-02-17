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Kilis'e 3 roket atıldı

Terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından Kilis’e atılan 3 roket boş araziye düştü.

Kilis'e 3 roket atıldı
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Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatının 29’uncu gününde büyük kayıplar vererek elinde bulundurduğu bölgeleri bir bir kaybeden PKK/PYD/YPG terör örgütü, sınır ötesinden attığı roketlerle sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Saat 11.00 sıralarında Şeyh Horoz bölgesinden atıldığı tahmin edilen 3 roket, Kilis şehir merkezine uzak olan bölgelerdeki boş araziye düştü.

112 komuta merkezi tahliye edildi

Roketlerin düştüğü noktalarda askerler tarafından çevre güvenliği alındıktan sonra inceleme yapıldı. Öte yandan, roketlerin düştüğü bölgeye yakın bir 112 komuta merkezi ise tedbir amaçlı geçidi olarak tahliye edildi. Bölgedeki ambulansla ve sağlık ekipleri başka bölgeye kaydırıldı.

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Kaynak: İHA

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