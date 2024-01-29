Kilise saldırganlarının IŞİD bağlantıları araştırılıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin Santa Maria Kilisesi'ne dün gerçekleşen silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmalar sürüyor.

Çalışma kapsamında, görevlendirilen 150 kişilik ekip kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi.

Aynı araçla kaçtılar

Ekipler, yabancı plakalı bir otomobille olay yerine yakın bir noktaya kadar gelen ve kiliseye yaya olarak giren 2 zanlının, saldırının ardından aynı araçla kaçarak Başakşehir'de bir adrese gittiğini tespit etti.

51 kişi gözaltında

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 51 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan 51 kişiden 23'ü olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltındaki 28 şüphelinin ifade alma işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların dijital materyallerinin de incelendiği belirtildi.

Maske bulundu, silah aranıyor

Operasyonda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T.'nin yakalandıkları adresin çevresindeki aramalarda olayda kullandıkları değerlendirilen kar maskeleri de bulundu.

Saldırıda kullanılan silaha ise ulaşılamadığı belirtildi. Gözaltındaki şüpheliler A.K. ile D.T.'nin terör örgütü IŞİD'le bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin saldırıya ilişkin çalışmaları sürüyor.

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde dün pazar ayini sırasında iki kişi silahla ateş açmış, bir kişi hayatını kaybetmişti. Polis, saldırganlar dahil 51 kişiyi gözaltına almıştı.