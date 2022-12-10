Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap kısmına geçildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "şehit olan Alevi askerin cenazesine katılım sağlanmadığı" iddiasını gösterdiği fotoğrafla yalanladı. Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde dini, etnik, mezhepsel bir ayrım asla söz konusu değil" ifadesini kullandı.

"Dışarıdan kimseyi kabul etmeyiz"

Kimyasal silah iddialarına ilişkin soruşturma açılması yönündeki söylemlere ilişkin Akar, "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak egemen, bağımsız bir devletiz. Kendi kendimizi kontrol etme, değerlendirme kapasitesine sahibiz. Dışarıdan kimseyi kabul etmeyiz" dedi.

Bazı milletvekillerinin "kimyasal silah" iddialarına ilişkin "önyargılı ve hüküm verici" söylemlerde bulunduğunu dile getiren Akar, "Her şeye rağmen, ne olur ne olmaz diye 24 Kasım'da bir heyet teşkil ettik. Gitti incelemelerini, ölçümlerini yaptı. Verileri Sağlık Bakanlığı laboratuvarına verdiler. Bunların hiçbirinde hiçbir şekilde kimyasal olmadığı raporu elimizde." diye konuştu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.