Kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya kırmızı bültenle aranan 8 suçlunun yakalanarak, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, M.A., E.S., A.K., İ.C., Ş.S., H.K.'nın uluslararası seviyede, M.B. ve A.A.D.'nin ise ulusal seviyede arandığını açıkladı.

“Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız!” diyerek, yurt dışındaki kaçaklara da gözdağı veren Bakan Yerlikaya, haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini belirterek şahıslara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

-“Kasten Yaralama ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi olan M.A. Gürcistan’da,

-“Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.S. Gürcistan’da,

-“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. Gürcistan’da,

-“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan İ.C. Azerbaycan’da,

-“Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. Almanya’da,

-“Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.K. Avusturya’da,

-“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etmeye Teşebbüs” suçundan ulusal seviyede aranan M.B. Kuzey Makedonya’da,

- “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan ulusal seviyede aranan A.A.D.İrlanda'da yakaland.."

Bakan Yerlikaya,operasyonda görev alan bakanlık ve emniyet güçlerine de teşekkür ederek,

"Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.