KOBİ'lere yeni kredi müjdesi

31 Ekim 2017

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, stratejik ürün destek programıyla, yerli ve milli ürünlerin ayrıca destekleneceğini bildirdi.



Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, üst üste reform niteliğinde çok önemli düzenlemelere imza attıklarını söyledi.



Bunu Yüce Meclis ve AK Parti Grubu'nun yaptığını belirten Yıldırım, "Arkadaşlarımızın Türkiye'nin inşaasında ortaya koydukları bu büyük gayret için şükranlarımı sunuyorum." dedi.



Esnaf ve sanatkara geçen hafta 10 milyar liralık yeni kredi imkanından bahsettiğini anımsatan Yıldırım, bunun üzerine şimdi KOBİ'lere yeni bir kredi imkanı getirdiklerini ifade etti.



Teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatarımlara yönelen KOBİ'lere yüzde 70'i ödemesiz yüzde 30'u geri ödemeli olmak üzere destek sağlanacağını dile getiren Yıldırım, "Amaç katma değeri yüksek ürünlere KOBİ'leri yöneltmek. Yani pahada ağır yükte hafif, akıl terinin içinde olduğu alınteriyle ürünleri üretmek ve daha çok kazanmak. Daha çok kazanınca ülke de daha çok kazanacak. Toplam destek tutarı her bir KOBİ için 5 milyon TL. Özel bir ürün olursa bu iki katına kadar da çıkabilecek. Buna Teknolojik Yatırım Destek Programı diyoruz. Başvurular geçen hafta itibariyle başladı." bilgisini verdi.



Geçen ay KOBİ'lerin teknoloji üretim altyapısını geliştirmek için KOSGEB ve KOBİ Geliştirme Programını da başlattıklarını hatırlatan Yıldırım, toplamda şu ana kadar 8 bin 355 başvuru aldıklarını, değerlendirmelerin sürdüğünü, kısa sürede sonuçlandırarak 500 milyon lira desteğin KOBİ'lere verilmiş olacağını kaydetti.



Yeni destek sistemi olarak stratejik ürün desteği planladıklarını da söyleyen Yıldırım, "Bu programda da yerli ve milli ürünler ayrıca desteklenecek. Yerli katkısı ne kadar fazlaysa, patentiyle, mülki fikri haklarıyla tamamen milli bir ürün varsa, bunlara ayrı bir destek programını da hayata geçiriyoruz." diye konuştu.



KOBİ'lerin ithal ettiği ürünleri ürettikleri takdirde, ithal ettiği ürünleri geliştirmek suretiyle yerlilik, millilik oranını artırmaları halinde bu destekten faydalanabileceklerini ifade eden Yıldırım, stratejik ürün destek programına müracaatların da 15 gün sonra alınmaya başlanacağını ifade etti.

"Kaçakçılıkla mücadelede çok ciddi bir kazanım..."

Gümrük kapılarının dış ticaretin, ülkeye giren, ülkeden çıkan malların ve ziyaretçilerin karşılaştıkları adeta "vitrin" niteliğinde olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Özellikle kara gümrük kapılarımız, gelen giden bütün araçlar, yarın itibariyle artık otomatik plaka okuma ve kaydetme sistemiyle çalışacak. 17 sınır kapımızda kurulan bu sistem faaliyete geçecek. Kapıköy, Sarp ve Türközü sınır kapılarında da çalışmalar biter bitmez sistem faal hale gelmiş olacak. Bu sistemi tamamen yerli kaynaklarla yaptık. Yabancı dilde yazılı plakalar için de anında çeviri sistemi var.

Giriş çıkışlar kolaylaşıyor. Zamandan ve personelden tasarruf var. İnsan kaynaklı hatalar tamamen ortadan kalkmış olacak. Aynı zamanda güvenliği artıracak şekilde bilgiler anında analiz edilecek, değerlerlendirilebilecek. Özellikle de kaçakçılıkla mücadelede çok ciddi bir kazanım elde etmiş olacağız."

"Milletin desteğini alanların sırtı yere gelmez"

İstiklal harbini zafere taşıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri rahmetle anan, gazileri şükranla yad eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı şüphesiz demokrasi ve hukuk devletidir. Bizim birinci önceliğimiz Cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmak, daha da geliştirmek, milletimizin hukukunu korumaktır. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyorum. Cumhuriyetin yüzüncü yılına sadece 6 yıl kaldı. Son yıllarda ülkemize, demokrasimize, millet iradesine yönelik birçok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Allah'a şükür tamamını püskürttük, bertaraf ettik. Bütün bu mücadeleyi verirken istikametimizi asla kaybetmedik, hedeflerimizden hiç şaşmadık. Şükürler olsun ki 15 yıldır milletin desteğiyle, duasıyla dimdik ayaktayız. Milletin desteğini alanların sırtı yere gelmez. Diz çöktürmeye çalıştılar çökmedik, dizginlemeye çalıştılar inadına şaha kalktık. Cumhuriyetimizin 94. yılına daha da güçlenerek, Türkiye'yi daha da büyüterek ulaştık."

Türkiye'nin 15 Temmuz'a, terörle yoğun mücadeleye rağmen bu senenin ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğini hatırlatan Yıldırım, "Bu ne demek? Dünyada bizden daha fazla büyüyen 2 ülke var. Biri Çin, biri Hindistan, üçüncü Türkiye geliyor. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla büyümemiz 6'nın üzerinde, belki de 7'ye yakın bir orana ulaşacak. Bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye gelişmiş 20 ülke içinde en fazla büyüyen birinci ülke olacak." diye konuştu.

"135 milyar dolara çıkmamız içten bile değil"

Gelecek 10 yılda Türkiye'nin en büyük gücünün yatırım, üretim ve ihracatta büyüme olacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bunu neye dayanarak söylüyorum? Yılın ilk yarısındaki büyümenin, yüzde 5,1 büyümenin 3,9'u yatırımlardan geliyor, net ihracat artışından geliyor. 2017 yılını ihracatta, istihdamda seferberlik yılı ilan etmiştik ve biraz da iddialı olarak hedefi ihracatta 153 milyar koymuştuk. Üstüne bu hedefi daha sonra güncelledik ve şimdi yeni hedefimiz 156,5 milyar dolar. Yılın 9 ayındaki ihracattaki büyüme Türkiye'nin büyümesinin iki katından fazla oldu. Yani yüzde 10,6 ihracatta büyümeyi gerçekleştirdik. Ekim ayı rakamlarının daha da iyi olacağını tahmin ediyoruz. Merkez Bankamızdaki döviz rezervi 2016 darbe girişiminden sonra 90 milyar dolarlara gerilemişti, şu anda 117 milyar dolar civarındayız. Yeniden 135 milyar rekor seviyesine çıkmamız içten bile değil."

Taşeron işçilerine kadro işi tamam, eli kulağında

Başbakan Binali Yıldırım, Taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin, "O iş bitti tamam, eli kulağında. Bugün yarın devreye girecek. Yeni seneden itibaren artık bu taşeron mevzusu bitmiş oluyor." dedi.

"Parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü doğrusu anlayamadım"

Başbakan Yıldırım, CHP Sözcüsü Tezcan'ın Cumhurbaşkanı'na yönelik sözlerine ilişkin, Onu dinleyince; adam parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü doğrusu anlayamadım. Bunlara, burada; terbiyem müsaade etmiyor, öyle bir cevap veririm ki altından kalkamazlar. Ama şu kadarını söyleyeyim: Eğer 'şeddeli diktatör' arıyorlarlarsa, geçmişlerine baksınlar, geleneklerine baksınlar." diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Engelli vatandaşlarımızın hakkını teslim eden onlara öncelik sağlayan tek parti AK Parti'dir. 2002'de 5777 memur vardı. Şimdi 52 bin 236. 10 kattan fazla büyük. 365 binin üzerinde engelli vatandaşımıza iş, aş sağladık 15 yılda. 15 yıl içinde engellilerle ilgili kapsamlı yasayı da AK Parti iktidarında biz çıkardık. Önümüzdeki sene, 2018'de 5 bin engelli kardeşimize iş vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. E-KPSS sınavının geçerlilik süresi 2 yıl. Hakları yanmasın diye bunu 4 yıla çıkarıyoruz.

"Bütçemizin büyüklüğü 763 milyar lira"



16. kez bütçe yapıyoruz. Bu yılki bütçemizin büyüklüğü 763 milyar lira. 2002 yılında AK Parti ilk bütçesini yaparken bütçenin manzarası neydi? Gelirlerinin yüzde 43'ünü doğrudan faize ödüyordu. Birikmiş faiz borcuna neredeyse bütçenin yarısını faize veriyordu. Geriye kalan yüzde 57 ile de ne yapacaksan yapacaksın. 2018 bütçesinde faize vereceğimiz miktar yüzde 9.

Bu bütçede yüz 100’nin 88 lirası bizde kalıyor, 12 lirasını faize veriyoruz. 15 yılda 86 liradan 12 liraya düşürdük.

“2019 yılında tamamen tekli eğitime geçeceğiz”



Eğitim bütçesi 11 milyardan 134 milyara çıktı. 12 kart attı. 2019 yılında tamamen tekli eğitime geçeceğiz. Bütçemizin yüzde 18’i eğitime ayrılıyor. Eğitme ne kadar yatırım yaparsak geleceğe yapmış oluruz.

Sağlık diğer bir alanımız. AK Parti hükümetlerinin gururla ifade edebileceği başarılı alanlarımızdan biri de sağlık. 2018 yılında sağlık bütçemiz 127 milyar lira. Bütçe gelirinin yüzde 17'sini sağlığa ayırıyoruz. Bu bütçe faiz değil, yatırım ve hizmet bütçesidir.



2018 bütçesinde 85 milyar lira yatırıma para ayırıyoruz. Bunun 100 milyara çıkması içten bile değil. İnşallah işler daha iyi gidecek ve ilave yatırımları da gerçekleştirmiş olacağız.



2002'de sosyal harcama kalemi 3 milyarın altındaydı. Bugün 51 milyar lira. Sosyal devlet lafla olmuyor.

Tarım desteklerimiz 2018 bütçesinde önemli miktarda artıyor. Yatırım ve destek olarak 25 milyar lira kaynak ayrıldı.



Eğer biz 2002'deki şekilde 15 yıl boyunca faiz ödeseydik, yaklaşık olarak 1.9 katrilyon faiz ödeyecektik. Şimdi bu anlattığım oranlara düşünce bizim ödediğimiz faiz miktarı 3'te 1'in altına düştü. Cebimizde 1.4 katrilyon para kaldı. Bu para ile de köprüler, yollar, hastaneler, okullar yaptık. Türkiye'yi 3 kat büyüttük.

Yeni seneden itibaren taşeron mevzusu bitmiş olacak.

"Nöbet değişimi olarak görüyoruz"

Bizim davamız makam mevki yarışı değil, vatandaşa hizmet yarışı. Arkadaşlarımızın bu bilinçle görev yaptıklarını ve görevlerini başka arkadaşlara devrettiklerini biliyoruz. Belediyelerimizdeki istifa ve değişim de aynı anlayışla gerçekleşiyor. Bunu nöbet değişimi olarak görüyoruz. Başka partiler gibi görev bitene kadar değil, son nefesi verene kadardır. Görevlerini devreden bütün belediye başkanlarımıza bir kez daha hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

"Aradaki nemalananlar da ortadan kaldırılmış olacak"

Irak yönetimi bizim muhatabımızdır dedik ve bütün havalimanları, sınır kapılar, merkezi hükümetin kontrolünde olmalıdır dedik. Irak'ın hakları asla zedelenmemelidir dedik. Referandumu yapanlar bunun bedelini ödemelidir dedik. Bunlar artık orada yöneticilik yapamaz dedik, bırakmak zorunda kaldılar. Sınır kapısını da, bu sabah itibarıyla Habur, merkezi yönetime devredildi. Bütün koptroller Irak hükümeti tarafından yapılacak.

Önümüzdeki kısa vadede yine Zumar, Telafer üzerinden ayrı bir koridoru da devreye alacağız. Devir teslim de sıkıntısız şekilde sağlanmıştır. Adım başı kontroller, gayri meşru vergiler, haraçlar ortadan kalkacak. TIR'larımız Basra'ya kadar yollarına devam edecekler. Aradaki nemalananlar da ortadan kaldırılmış olacak. Bu aynı zamanda Irak'la aramızdaki ticaretin artması için de imkan sunuyor.

"Çin’den kalkan tren artık Hamburg’a kadar 12 günde gidecek"

Bu tarihi bir proje. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu açıldı. 2004 yılında projeyi fikir olarak muhataplarıma açtığımda hiçbirisi gerçekleştirilebileceğine ihtimal vermiyordu. Bölgede büyük devletler var bunu biz nasıl yaparız dediler. Çin’den kalkan tren artık Hamburg’a kadar 12 günde gidecek. Deniz yolu ile 45 gün sürüyor.