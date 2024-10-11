Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş kimdir? Başarı hikayesinden domuz eti iddialarına

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, son dönemde sosyal medyada ve kamuoyunda sıkça konuşulan isimler arasında yer almaya başladı. Özellikle Köfteci Yusuf markasının, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve tağşiş ürünler listesine dahil edilmesi, Akkaş’ın adını gündeme taşıdı. Ünlü köfteci markasının sahibi olan Yusuf Akkaş’ın hayatı, kariyeri ve yaşanan bu olaylarla ilgili detaylar merak konusu oldu.

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş kimdir?

Yusuf Akkaş, Türkiye’nin en bilinen restoran zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf’un kurucusudur. 1960 yılında Bursa'nın Kızılhisar köyünde dünyaya gelen Akkaş, genç yaşlardan itibaren ticarete atıldı. 1996 yılında İznik'te açtığı ilk köfte dükkanı, kısa süre içinde büyük bir başarı yakaladı ve geniş bir müşteri kitlesi kazandı.

Yusuf Akkaş’ın açtığı bu küçük dükkan, bugün Türkiye’nin en büyük köfte restoran zincirlerinden biri haline gelmiş durumda. Köfteci Yusuf, hem yurtiçinde hem de yurtdışında çok sayıda şubeye sahip. Akkaş’ın girişimcilik başarısı, köfte üzerine kurduğu iş modeliyle kısa sürede büyüyerek restoran sektöründe geniş bir yer edinmesine olanak sağladı.

Domuz eti tartışmasıyla gündemde

Son dönemde Köfteci Yusuf, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesinde yer almasıyla gündeme geldi. Bakanlık denetimleri sırasında, Köfteci Yusuf’un bazı ürünlerinde domuz eti tespit edildiği iddia edildi. Bu durum, sosyal medya ve basında büyük yankı uyandırdı.

Köfteci Yusuf'tan "kumpas" açıklaması!

Marka tarafından yapılan açıklamada, ürünlerde domuz eti kullanılmadığı ve firmaya kumpas kurulduğu savunuldu. Fakat kısa süre sonra, gıda güvenliği listesi yeniden güncellendi ve Köfteci Yusuf’un başka bir şubesinde de benzer bir ihlalin yapıldığı ileri sürüldü. Bu gelişmeler üzerine Yusuf Akkaş ve Köfteci Yusuf markası, kamuoyunda tartışmaların odağında yer aldı.