Komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı
Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarda suç unsuru bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Göktaş'ın 24 Haziran'da YouTube üzerinden "Ölü Deniz" adıyla yayımlanan komedi gösterisinde kullandığı söz ve ifadeler ele alındı.
Göktaş'ın söz konusu ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği değerlendirmesine yer verildi.
İddianamede Göktaş'ın bu suçlardan toplam 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Hazırlanan iddianame, incelenmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Göktaş, İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.